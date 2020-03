ISE2020 MODULO PI

Modulo Player est un média serveur intuitif idéal qui combine les capacités d’un média serveur et d’un mélangeur live à faible latence. Plus de 40 nouveaux appareils peuvent désormais interagir avec le serveur, dont des caméras PTZ NDI, ainsi qu’une série de phidgets USB, tels que des contrôleurs, capteurs, moteurs, le GPIO et les étiquettes RFID. D’autre part, KineMotion est un module de tracking optique conçu pour des expériences visuelles créatives et interactives d’avant-garde. Associé aux capacités de Modulo Kinetic –moteur 3D de particules, éditeur de programmation nodale, système de timeline –, KineMotion ouvre de nouvelles perspectives pour des expériences visuelles créatives et interactives telles que la projection sur des objets en mouvement, le tracking de particules, la poursuite automatique de projecteur lumière, le light painting, et plus encore.

Enfin, le mixeur live à faible latence intégré à Modulo Player et Modulo Kinetic offre désormais une prise en charge complète des surfaces de contrôle Stream Deck et Stream Deck XL d’Elgato. ■