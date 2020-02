ISE2020 – MODULO PI

Stand : 14-K135

Modulo Kinetic intègre désormais la technologie L-ISA par L-Acoustics. Le système de son spatialisé est intégré dans la bibliothèque du logiciel. Cette intégration permet des interactions en temps réel entre la vidéo et le son spatialisé. Les opérateurs peuvent contrôler l’audio, spatialisé depuis la timeline du média serveur, de son moteur 3D, son éditeur de programmation nodale ou son show control intégré. Le système L-ISA peut aussi envoyer des données à Modulo Kinetic – tels que le pan, la largeur de la source sonore, sa distance, ou son élévation – dans le but d’interagir avec le média encodé dans le serveur média ou le contenu génératif créé à partir du moteur 3D de Modulo Kinetic. De plus, KineMotion est désormais une solution de tracking certifiée pour L-ISA. ■