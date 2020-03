ise2020 NEUTRIK

La gamme des boîtiers de distribution au format Dante compte désormais trois références. Le NA2-IO-DPro (photo) propose deux entrées pour signaux micro avec alimentation fantôme, ligne ou AES EBU, ainsi que deux sorties ligne analogiques ou AES EBU. Le logiciel de configuration et commande Neutrik DPro permet d’agir sur le module, mais le boîtier peut être aussi directement intégré dans une configuration QSC Q-Sys ou programmée depuis les consoles Yamaha CL et QL depuis leur logiciel en version 5.6. Le NA2-IO-DLine propose quant à lui deux entrées et sorties au niveau ligne analogique. La redondance est présente systématiquement. Le module NPS-30W ne s’occupe pas d’audio mais délivre une alimentation PoE de 30 W. De multiples accessoires de montage et installation figurent au catalogue. ■