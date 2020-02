ISE2020 – NEXO

Stand : 3-C95 (Yamaha)

C’est au NAMM que Nexo a dévoilé ses enceintes point source série P, s’inscrivant dans la lignée des séries PS. S’ajoutant aux P12, les modèles P8 et P10 sont des enceintes compactes aux lignes incurvées, disponibles en version mobile et d’installation. Ces boîtiers tout usage, équipés respectivement de boomers 8” et 10”, comportent des têtes de pavillon interchangeables qui offrent une variété de directivités, ce qui les rend réellement polyvalentes. Avec des haut-parleurs coaxiaux, des pavillons HF interchangeables et une large gamme d’accessoires, les P8 et P10 sont des conceptions véritablement multifonctionnelles en sonorisation de façade ou en retours de scène. ■