ISE2020 – NOVASTAR

Le système de contrôle Coex de Novastar intègre le premier contrôleur 8K du marché, des cartes de réception 5G et une plate-forme logicielle. Avec son moteur d’image Nova, il représente une approche pionnière de la performance des contrôleurs LED, maîtrisant les éléments de lumière et d’ombre. Il se compose du contrôleur indépendant CX80, avec prise en charge de la capacité de chargement 8K et de la bande passante de transmission 5 Gbps, de la première carte de réception 5G du secteur et du logiciel CoexVMP. Coex est développé sur la base d’une plate-forme ouverte, avec un système interconnecté permettant une expansion des fonctionnalités. Il fournit aussi une boîte à outils utile, aidant les utilisateurs à répondre aux besoins d’applications spécifiques grâce au développement secondaire. ■