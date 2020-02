ISE2020 – ODIN

Stand : 7-N212 (Highlite International)

Voici les derniers membres de la famille Odin, les side-fills SF-12A et SF-15A, créés pour répondre à la demande d’un système de sonorisation pour compléter l’image sonore sur scène. A l’instar des line array, elles ont été conçues autour de haut-parleurs Celestion, et elles sont équipées de modules amplificateurs puissants et de processeurs DSP 32 bits, avec une mémoire modifiable et neuf préréglages fixes. Elles sont utilisables en extérieur grâce à leur revêtement résistant à l’eau.■