ise2020 palmer

Destiné à la commutation entre sources et haut-parleurs en studio, le Monicon XL comporte trois entrées stéréo analogiques, une entrée S/PDIF et des sorties pour trois paires de moniteurs, pourvues chacune d’un bouton de réglage du volume pour l’équilibrage du niveau. Une sortie supplémentaire, avec sommation en mono, permet de brancher un moniteur mono ou un caisson de basse. La caractéristique phare du Monicon XL est le corrélateur qui indique la différence de phase entre les canaux stéréo gauche et droite. Les erreurs de compatibilité mono d’un mixage peuvent ainsi être détectées. ■