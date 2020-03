ise2020 RCF

RCF Business Music est le nom d’une gamme complète de produits dédiés à l’installation de solution de diffusion sonore dans les environnements commerciaux. Commandables à distance, les amplificateurs (photo) sont compacts, et certaines références contiennent des processeurs. La distribution des signaux est possible en Cat5 et les affectations des canaux se réalisent par DIP switches ou via le protocole propriétaire RDNet. L’offre de haut-parleurs s’appuie sur l’expérience de RCF dans le domaine. Modèles pour plafond, montage sur les murs, tout est possible avec les accessoires disponibles. Le respect de la norme EN54-24 est aussi au programme. ■