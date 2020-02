ISE2020 – RIEDEL COMMUNICATIONS

Stands : 6-K140, 7-M200

Riedel présente son intercom sans fil indépendant Bolero Standalone 2110 (AES67), dont les antennes se déploient en IP. L’écosystème Artist s’agrandit avec le node Artist-1024, dont la densité et l’implémentation de la norme SMPTE 2110-30/31 restent uniques. L’application Control Panel App pour SmartPanel RSP1232HL permet à des systèmes tiers (contrôle, monitoring, automation) de bénéficier de toute l’ergonomie de cette interface utilisateur. Enfin, Mediornet Micron, présentée avec l’une de ses cinq applications (IP App) certifiée “JT-NM Tested” (une démarche d’interopérabilité des produits), permet la prise en charge de flux issus de la norme ST2110 (transmission de la vidéo sur IP) et assoit ses atouts d’infrastructure hybride de routing, transport et traitement vidéo. ■