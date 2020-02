ISE2020 – SENNHEISER

Stands : 2-A34, 2-B50

Sennheiser présentera ses systèmes audio pour installations de type campus, avec l’assistance auditive MobileConnect. Cette solution de streaming réunit MobileConnect Station (photo), MobileConnect Manager et l’appli MobileConnect, qui garantit une écoute inclusive et adaptable individuellement. Le système de micro SpeechLine Digital Wireless pourra être complété par un récepteur multicanal, dont la forme et les fonctionnalités conviennent aux infrastructures IT modernes. Sennheiser présentera également une mise à jour du logiciel Sennheiser Control Cockpit, qui centralise le contrôle et la surveillance des installations audio de campus et d’entreprise intégrant les micros sans fil tels que SpeechLine Digital Wireless, Evolution Wireless G3 et G4, Digital 6000, ainsi que le micro TeamConnect Ceiling 2. ■