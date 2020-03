ise2020 SHURE

Intellimix Room est un DSP audio sous forme logicielle. C’est William Zadnik (photo), ingénieur d’application chez Shure France, qui nous le présente. Destiné aux salles de conférence, ce soft s’inscrit dans la convergence AV/IT

et l’essor de la communication unifiée. Ce DSP fournit de 8 à 16 canaux de traitement audio et les mêmes algorithmes que le processeur Shure P300 et le micro de plafond MXA910. Il optimise les conférences vidéo en assurant une bonne et constante qualité audio, quelle que soit la taille de la salle. Il est compatible Dante, évolutif, facile à déployer et à utiliser et totalement sécurisé par cryptage des données. Nécessitant une configuration minimale, un seul câble véhicule l’audio, la vidéo, l’alimentation et le contrôle. Le soft se déploie sous Windows 10 avec les applications courantes Zoom, Teams, Blue Jeans… La solution sera disponible à la location dès juin en français. ■