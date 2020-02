ISE2020 – SOMMER CABLE

Stand : 1-N128

Voici le mini-émetteur HDBaseT Clipin pour mise en goulotte ou tableaux muraux. Il permet la transmission de données via la norme HDBaseT, 4K sur des distances de 40 m, Full HD jusqu’à 70 m. De dimensions compactes (68 x 45 mm), il peut être installé dans les gaines de 45 mm ainsi que dans les boîtiers muraux Syswall et Sysframe ou encore intégré aux boîtiers européens à double encastrement, avec suffisamment d’espace pour un deuxième module W45. Parmi les fonctionnalités, on retrouve une entrée HDMI et un récepteur IR intégré à l’avant et des connexions 12 V et RS232 à l’arrière pour un fonctionnement direct avec les modules à bouton-poussoir RS232 de Cardinal DVM. Les LEDs sur la face avant indiquent l’état HDMI, HDBaseT et HDCP (prise en charge jusqu’à la version 2.2) et l’alimentation et via PoH ou 12 V local. ■