ISE2020 – TASCAM

Stand : 7-X226

Egalement vu au NAMM, la Model 12 intègre dans une table de mixage analogique 10 entrées, partagées entre huit entrées micro/ligne en XLR, deux entrées ligne en jack et une liaison Bluetooth 5. Toutes les entrées ainsi que les deux pistes de mixage peuvent être enregistrées par l’enregistreur multipiste intégré sur carte SD (12 pistes). Un ensemble de réglages par piste offre de multiples possibilités (compresseur, EQ, auxiliaire), et un multi-effet complète le traitement des pistes d’entrées. Une interface audio et MIDI USB, ainsi que des fonctions de contrôle DAW (émulation HUI/MCU), en font un mixeur avec des capacités de podcasting comme le mix minus, permettant ainsi de gérer le processus créatif dans sa globalité, de la production jusqu’à la diffusion. ■