ISE2020 – TECNARE

Stand : 15-R325

Les systèmes de sonorisation Tanit sont fabriqués en multiplis de bouleau. Le Subwoofer 2HP12”, 1 800 W/8 Ω-35 Hz, 137 dB, mode actif/passif, s’autoconnecte au Satellite deux voies 6HP-5”, deux moteurs 1” (bobines 1,5”), 1040 W/6 Ω, 120°H x 30°V (+5°/ -25°), 134 dB pour couvrir de façon homogène et totale un espace allant jusqu’à 25 m. Son filtre passif et le preset prédéterminé en optimise le rendement et l’intelligibilité. Faciles et légers à installer, ils sont conçus pour les concerts, les lieux de culte, les centres de conférences, les auditoriums ou encore les théâtres. ■