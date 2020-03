ise2020 toa

Contenant huit micros de prise de son permettant de constituer des lobes de captation sélectifs, la barre AM-CF1B est aussi dotée de haut-parleurs. Elle se relie à un PC et à une caméra en simple USB, et via Bluetooth au réseau téléphonique. Une LED indique quand la captation audio est optimale. Les algorithmes intégrés de suppression d’écho et de réduction de bruit complètent les outils d’optimisation du son. La barre est disponible en noir et en blanc. ■