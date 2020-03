ise2020 YAMAHA

Destinée aux salles de conférence et disposant d’une caméra et d’algorithmes d’optimisation de la voix, la barre de son vidéo CS-700 constitue une solution pour les lieux de petite et moyenne taille. Quatre micros directionnels captent le son tandis que la caméra à 120° permet de garder un œil sur tout ce qui se passe. Un seul câble est nécessaire pour connecter un ordinateur et lancer la conférence. On signalera aussi la gamme des micros de table sans fil HD Elite, à intégrer dans les salles de conférence, les centres de formation et les auditoriums. Coté Pro Audio, on note la nouvelle version du logiciel des consoles CL/QL. La V5.5 prend en charge ProVisionaire Control/Touch, ce qui assure avec la version 3.6.0 de cet utilitaire la prise en main de l’ensemble de la configuration à partir de la console, y compris des amplificateurs Yamaha PC et des Nexo NXAMP 4X4MK2. ■