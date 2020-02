ISE2020 – YAMAHA

Stand : 3-C95

Les modèles déjà connus des séries d’enceintes DZR / CZR et caissons de basse DXS-XLF / CXS-XLF sont présentés en finition blanche. Tous les modèles DZR / CZR et DXS-XLF / CXS-XLF seront disponibles en noir en ou blanc, offrant plus d’options pour se fondre dans les environnements. Les accessoires optionnels comprennent deux lyres blanches pour chaque modèle 10’’, 12’’ et 15’’ permettant une installation simple verticalement et horizontalement. Des housses d’enceintes SPCVR sont déjà disponibles pour tous les modèles, en noir uniquement, et le kit de roulettes pour caissons de basses DXS-XLF / CXSXLF peut également être utilisé avec les modèles blancs. Les modèles en finition blanche seront disponibles en France dès avril 2020. ■