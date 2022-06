ISE2022 – Adamson

Adamson Fletcher Machine

Nous évoquions la salle de cinéma, c’est dans celle-ci que la marque canadienne faisait écouter une sélection de son catalogue, mais aussi une proposition d’autant plus intéressante qu’elle cumule des velléités immersives et la particularité d’être développée par une équipe française, à l’initiative partagée d’Arnaud Damien qui nous a reçus à Barcelone. Existant à l’état de présérie fonctionnelle, l’Adamson Fletcher Machine se destine au mixage objet, utilise les variations d’intensité et de temps, accueille entre 32 et 128 signaux en MADI, AVB et Dante, est compatible OSC, dispose d’outils de simulation acoustique et se relie à des solutions de tracking. À venir, des interfaces pour les consoles DiGiCo, Avid et SSL, ainsi qu’une version en plug-in VST pour DAW.