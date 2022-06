ISE2022 – Agora

Agora Controller

Sur le stand Agora, Bruno Gondrecourt et David Rocher étaient accompagnés de Benoît Quiniou, l’ingénieur en informatique qui a développé l’application Agora Controller, dont on voit l’interface utilisateur sur l’écran. On peut désormais grâce à elle contrôler toute la gamme Agora via un ordinateur Mac, PC ou Linux. L’interface est totalement intuitive, le nombre de ports de transmission a été étendu et un moteur de découverte des machines connectées, quelle que soit leur adresse IP, est désormais implanté pour plus de facilité de configuration.