ISE2022 – Allen&Heath

Matrices AHM

La famille AMH consiste en une série de matrices audio avec DSP et réseau Dante. Elles se destinent à la gestion des flux audio en installation. Au modèle AHM-64 doté d’une matrice 64 IO plus 12 IO analogiques, s’ajoutent une référence en matrice 32 IO plus 12 IO analogiques et une en matrice 16 IO plus 8 IO analogiques. La gamme permet d’adapter le design à toute ampleur de déploiement. Côté électronique, les modules contiennent un processeur FPGA travaillant à 96 kHz. La latence est inférieure à la milliseconde. Le DSP fournit paramétrique 8 bandes, gate, compresseur et délai sur chaque entrée, paramétrique 8 bandes, graphique 30 bandes, compresseur, réducteur de bruit, limiteur et délai sur chaque sortie de zone.