ISE2022 – Audac

VIRO5

Le fabricant belge propose la VIRO5, une enceinte deux voies coaxiales. Disponible en 8 ou 16 Ω, elle existe en noir ou blanc. Elle est dotée d’un woofer 5’’ associé à un tweeter à dôme en soie, choisi pour la clarté sonore obtenue. Un transformateur optionnel 70/100 V est disponible, il s’intègre à l’enceinte par simple démontage d’une plaque à l’arrière du coffret – qui est fabriqué en aluminium, un matériau validé pour sa résistance aux environnements difficiles, humidité et salinité par exemple. Le câblage est réalisé en standard via presse étoupes, mais on peut opter pour des Speakon. Une lyre de fixation est livrée avec l’enceinte.