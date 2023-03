ISE2023 Acoustica Beyma

Les Catalans annoncent une série de moteurs à compression basés sur deux nouveaux brevets, VPEQ et Deplocex. Le premier consiste en une meilleure maîtrise des variations de pression dans la chambre de compression afin d’améliorer la linéarité en sortie. Le second améliore la dissipation de chaleur de la bobine et permet un accroissement de la puissance de 15 % tout en minimisant l’effet de compression. Beyma sort trois nouveaux pavillons pour répondre à la demande du marché, dont un 120/40 unique.

