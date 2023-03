ISE2023 AED Group

Patron d’AED group, Glenn Roggeman nous présente Flex6, enceinte « universelle » conçue pour optimiser les parcs de location. Active, avec entrée Dante, micro ligne analogique et Bluethooth bidirectionnel, elle s’utilise seule ou en array, avec en complément les subs Solid15 ou Solid28. L’application NetControl permet la configuration et le contrôle des systèmes.

AED présente un produit unique, à savoir un écran de projection entièrement noir, mais qui préserve les contrastes des vidéos projetées. Contours et écran sont noir mat. L’écran est disponible dans toutes les tailles sur demande.