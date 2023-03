ISE2023 AFX

Sur le stand de Lotronic, beaucoup de nouvelles références AFX.

Le Par Club Zoom 2810, Par LED de 28 LEDs RVBB de 10 W, avec CTO, CTB et variation linéaire de la température de couleur, stroboscope… Il est pilotable par DMX, musique ou une télécommande fournie.

BeeDream

Le BeeDream 1940RVB est un projecteur avec anneau de 46 LEDs RVB extérieur, pour 19 LEDs de 40 W RVBB pixellisables. Avec un zoom de 6-60° et un maximum de 4° avec l’effet d’anneau rotatif enclenché. Beaucoup de macros permettent de profiter au maximum de ses fonctionnalités.

Son petit frère, le BeeDream 760, est également disponible, proposant sept LEDs de 60 W et les mêmes fonctionnalités.

Les washs 1940 et 760 également, versions sans lentille rotative des précédentes références, toujours pixellisables, avec un CTO linéaire de 2 800 à 8 000 K et une fonction automatique de suivi de la musique.

T-Light

Enfin, les fresnels T-Light en version RVBB ou blanc variable, deux projecteurs de 200 W pour un zoom de 15°-50°, une température de couleur de 3 200 ou 5 600 K et un IRC annoncé de 92.