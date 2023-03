ISE2023 Allen & Heath

La marque avait sorti l’année dernière une série de matrices dédiées au marché de l’installation, basées sur les moteurs et les processeurs audio de leurs consoles. Le logiciel de configuration Custom Control 1.3 sort avec de nouvelles fonctionnalités telles que le contrôle de multiples appareils depuis la même page, une bibliothèque de modèles d’interface utilisateur et de widgets, le contrôle des LEDs latérales des écrans CC-7 et CC-10. Allen & Heath accueillait des produits français Agora pour démontrer le transport par les Ghost MKII du protocole propriétaire Giga Ice.