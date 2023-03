ISE2023 Altair

La marque madrilène lance IPcomE-300 series. Il s’agit du premier environnement de produit sur IP de la marque. Sa particularité est de ne pas reposer sur une matrice physique mais de distribuer intelligemment le matriçage dans l’ensemble des appareils du réseau. Le système se compose du panneau IPF-316 qui dispose de 16 clés et deux pages, le pack ceinture IPB-306 pour six canaux d’intercom, et l’interface partyline IPX-301.

Partager : Facebook

Twitter

LinkedIn

Skype

WhatsApp