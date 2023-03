Seize canaux d’amplification 700 W dans une unité, voici ce que propose le CloudPower CP716D. Il se destine à l’installation multizone et aux diffusions immersives, en haute ou basse impédance. Il est relié en Dante et intègre des outils DSP complets avec télécommande et monitoring via le cloud. Il dispose d’un port de streaming Spotify et Airplay interne.

Partager : Facebook

Twitter

LinkedIn

Skype

WhatsApp