ISE2023 Arbane Groupe

La gamme Ray-On propose des colonnes à directivité contrôlée. Leur déclinaison « plus » ajoute l’amplification et l’entrée Dante. Était présenté sur le stand le modèle Active Audio SA180P qui propose une réponse en fréquence de 110 Hz à 19 kHz. Il déploie 97 dB SPL à 15 m, ouvre à 180° à l’horizontal, est classée IP54, et s’associe si besoin avec un sub de la série iS qui comprend un 10’’, un 12’’ et un 15’’.