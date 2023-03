ISE2023 Audac

Avec le lancement courant 2023 de la famille Atellio, la marque clarifiera son portfolio. Les Luna-F et Luna-U sont des matrices avec DSP sur base de processeur Shark, audio et commande sur IP. Une gamme de périphériques d’affichage et de commande encastrable ainsi que l’application de gestion Audac Touch vient compléter la famille. L’écriture de scripts de programmation et d’automation en LUA (licence MIT) permet des configurations sur mesure pour les conceptions les plus exigeantes. La gamme Solvevo regroupera les produits purement analogiques, et la gamme Consenso les appareils à commande sur IP, sans audio sur IP.

