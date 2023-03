ISE2023 Blaze Audio

Ces amplificateurs sont fabriqués à partir de modules Pascal, la maison mère de Blaze. Les références PowerZone Connect 504 et 3004 sont désormais déclinées en version 504D et 3004D, le D signifiant une connectivité Dante.

Le logiciel de contrôle et configuration PowerZone Control se voit doté en version 1.4 de fonctionnalités étendues avec une véritable matrice, des égaliseurs paramétriques à cinq bandes sur chaque entrée, la gestion des priorités d’entrées, du ducking et la possibilité de restreindre le routing à volonté – dispo en mars.