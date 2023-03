ISE2023 Bluestream

La dernière spécification de distribution HDMI permet la prise en charge des résolutions 8K. Bluestream propose d’ores et déjà des solutions de matriçage et de distribution « future proof » compatibles avec les installations des années à venir.

La gamme Dante propose des amplificateurs de puissance, des plaques murales et des convertisseurs de signaux, garantissant une intégration audio Dante avancée. Côté vidéo sur IP, on trouve maintenant des émetteurs récepteurs compatibles 18 Gbps.

Partager : Facebook

Twitter

LinkedIn

Skype

WhatsApp