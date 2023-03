ISE2023 ClearOne

CHAT 150 BT est un micro/haut-parleur de réunion Bluetooth de poche. Il est compatible Windows 10 et Mac OS, agréé Zoom, MS Teams, GG Meet et Webex, le compagnon idéal de votre sacoche de voyage.

Pour simplifier les communications unifiées, le kit Versa UCS2100 est un ensemble « BYOD » (apportez votre appareil) très versatile en termes d’entrées sorties vidéo et audio et très efficace d’installation. Il est notamment compatible avec la série de dalles plafond de captation BMA. La BM360 avec faisceau dynamique dispose d’une magnifique interface dans la dernière version de console AI, le logiciel de programmation de l’environnement ClearOne. La commande des caméras et de la sonorisation associée au faisceau déclenché automatiquement est très développée et semble offrir de belles nouvelles capacités.