ISE2023 d&b

Il est désormais possible, avec le programme Custom Solutions, de totalement personnaliser l’apparence des enceintes d’installation du fabricant allemand. À la couleur de votre choix, mais aussi suivant les motifs permettant une parfaite intégration. La personnalisation se fait via un film imprimé puis appliqué sur les produits.

5D

D’un format 19’’ demi-rack, l’amplificateur 5D permet une ventilation à volonté de la puissance totale sur les sorties. Il inclut les presets des haut-parleurs des séries E, xS, sC et T. Avec le Dante et l’analogique en entrées, la gestion de GPI et des sorties de puissance en Euroblocks, il délivre jusqu’à 4 x 600 W.

HeadroomCalc

HeadroomCalc est disponible dans Array Calc V11. Cette extension permet de très concrètement prédire la réserve de dynamique disponible avec le système choisi dans le design. L’idée est d’anticiper les besoins pour mieux adapter les configurations choisies.