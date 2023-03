ISE2023 DMT

DMT propose deux gammes de panneaux LEDs :

La série Alpha A3,9i, dédiée à l’intégration, dotée comme son nom l’indique d’un pitch de 3,9, propose une luminosité de 1 500 nits et peut être piloté en Nova. Les dalles font 50 cm de côté, pour une masse de 6 kg.

La série Première Blue Line, reprenant les caractéristiques de la précédente mais avec 5 000 nits de luminance et une conception IP54 à l’arrière et IP65 à l’avant.