ISE2023 Focal

Fabriquée en France, la gamme Littora est intégrable aux murs et plafonds. Littora 1000 est dotée de deux haut-parleurs 1000 ICWB et ICW10, conçus pour offrir le meilleur son possible en extérieur, et pouvant être complété du subwoofer 1000 ICW Sub10. La Littora 200 possède quant à elle les HP 200 ICW6 et ICW8.