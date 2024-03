Avec Tony Andrews en ambassadeur, la gamme Compact Range se renouvelle tout en gardant la signature sonore unique de Funktion-One. La collection comprend les têtes F5.2, F81.2, F101.2 et F1201.2, ainsi que les subs compacts actifs SB8A et SB10A. La gamme est équipée d’un panneau de connexion qui comprend connecteurs Phoenix et NL4.