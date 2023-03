ISE2023 Genelec

Les enceintes fabriquées et assemblées en Finlande continuent de creuser leur sillon dans le domaine de l’enceinte POE amplifiée sur IP. Les enceintes 4436A (suspendue) et 4445A (incrustation murale ou plafond avec grille magnétique) sont prises en charge par le logiciel propriétaire smart IP manager 1.0.27. Ce dernier propose des outils axés sur des problématiques spécifiques de l’installation audio comme la découverte automatique de périphériques, l’administration et l’égalisation d’un nombre quasi illimité de salles.