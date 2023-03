Unique au monde, le GTM combine toutes les fonctions requises pour l’interfaçage et les communications des tournois de sport. GTM fournit l’interface pour les joueurs, permet l’interphonie et le contrôle à distance par les techniciens du tournoi. Les modes distincts permettent à GTM d’être utilisé par les entraîneurs, les arbitres et les annonceurs de l’Arena.