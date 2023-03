ISE2023 JBL

La partie public adress intégré présentait en Europe les produits « contractor » sortis au NAMM 2022.

Parmi eux, des enceintes murales à faible épaisseur en 12 et en 14’’, noires ou blanches (SLP 12/T SLP14/T) ; de nouvelles colonnes à venir dans l’année en 6’’ et en 8’’ (COL 600/COL 800). Les enceintes suspendues sont très à la mode. JBL complète son large portfolio avec la Control 68HP.

Celle-ci dispose d’un haut-parleur de 8’’ avec un cône renforcé de Kevlar sur bobine 2’’ avec structure de bobine en fibre de verre pour des performances de puissance supérieures et une fiabilité à long terme.

Le haut-parleur de compression de 1’’ monté en coaxial est doté d’un dôme en titane avec résonance amortie et d’une structure de bobine en Kapton pour une fidélité et une capacité de sortie améliorées à long terme.

La Control 68HP est utilisable en 8 Ω ou ligne 100 V. Pour les installations extérieures, les sub GSB 12’’ et GSB 8’’ sont dissimulés sous le sol, seul l’évent étant apparent. Les satellites GSF3 et GSF6 sont assez discrets dans la verdure. Munis de coax, ils sont utilisables en basse et haute impédance.

Pas de nouveauté dans le live avec la mise en avant des séries VTXA6 et SRX900 déjà présentées l’année dernière.