Bâti en 2018, Loud Enough Audio est constitué d’anciens de Crown Audio, dont le responsable d’ingénierie. Après avoir bâti une gamme complète d’amplis en trois ans, l’équipe de l’Indiana lance en février son logiciel de gestion qui permet d’administrer des clusters d’amplis. L’interface utilisateur, claire et simple, offre une réelle expérience de lisibilité et d’ergonomie.