ISE2023 Logitech

Rally Bar est une solution de visioconférence modulable et évolutive fonctionnant avec les principaux services de visioconférence tels que Microsoft Teams, Google et Zoom. Conçue pour obtenir des salles de réunions modernes et connectées, elle dispose d’un mouvement panoramique, d’une inclinaison motorisée ainsi que des performances alimentées par l’intelligence artificielle.

Brio 305

La Brio 305 est une webcam Full-HD 1080p dotée d’un contraste dynamique élevé, d’une correction automatique de la lumière et d’un microphone avec réduction du bruit. La connexion via un port USB-C et la rotation rapide de l’obturateur de confidentialité intégré permet de s’assurer que l’objectif de la caméra est bloqué et ne montre pas plus que l’espace de travail.

Scribe

Adaptée pour le travail hybride, Scribe est une caméra qui permet de suivre en temps réel, via une visioconférence, les notes prises sur un tableau blanc. Son IA intégrée (intervenant masqué, optimisation du contenu, détection des mémos) permet une vue parfaite à distance du contenu écrit sur le tableau.