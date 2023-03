ISE2023 Martin Audio

La gamme Torus se complète du Torus 8, une boîte passive à deux voies destinée aux besoins de petite et moyenne envergure. D’une dispersion de 100 x 29°, son utilisation typique est en array à courbure constante verticale. Il est équipé d’un 8’’ plus deux drivers de 1,4’’. Il s’associe au sub SXCF115. Cardioïde, il est équipé d’un 15’’ en façade et d’un 12’’ à l’arrière, qui produit une réjection de 28 dB à 75 Hz. Construit en bois, il est prévu pour le touring.