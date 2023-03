ISE2023 Martin Professional

Deux produits radicalement différents chez Martin.

La série Exterior Linear Pro propose des barres de LED pour installation fixe disposant de segments contrôlables indépendamment. Certifiées IP66 et IK08 pour les impacts, elles disposent de connecteurs alliant alimentation et données. Elles sont disponibles dans un grand nombre de versions et avec beaucoup d’accessoires.

L’ELP Par, remplaçant du Rush Par 2, passe en version IP65 avec l’ELP Par IP. Toujours doté de sept LEDs RVBB de 40 W, d’un contrôle du blanc de 1 800 à 12 850 K, d’un zoom de 5,5 à 50°, il pèse désormais 9,1 kg.