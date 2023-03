ISE2023 Meyer Sound

Cet imposant sub actif équipé en 21’’ étend la gamme Panther vers les basses fréquences. La réponse court de 30 à 125 Hz et pourtant, le 2100-LFC est 30 cm moins haut et 20 % plus léger qu’un 1100-LFC. Il contient un système de refroidissement qui ne prend pas seulement en compte l’amplification, mais également les bobines des haut-parleurs. Et le logo formé par emboutissage dans la grille est une première.