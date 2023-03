ISE2023 Mipro

La série haut de gamme de micros sans-fil numériques rénove ses transmetteurs avec le boîtier de poche ACT-800T et l’émetteur main ACT-800H. l’ACT-800H dispose nativement d’un connecteur Shure pour accueillir les capsules de Chicago. L’énergie est délivrée par deux piles AA ou une batterie rechargeable Li-ion.

Mipro renouvelle les enceintes portables et modulaires qui ont fait sa renommée. La MA-727, M-828 et la MA-929 disposent respectivement de deux, quatre ou huit slots pour accueillir des modules HF. Elles offrent toutes un tweeter de 1” en titane et deux haut-parleurs de respectivement 5”, 6,5” et 8”.