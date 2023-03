ISE2023 Neutrik

Sous l’étendard Contrik, le groupe Neutrik se développe encore dans la distribution de l’énergie. Un rack de puissance en version 32 A (C32A) ou 63 A (C63A) dispose de sorties Hartings (resp. 2 et 4) protégées par différentiel paire par paire, idéal pour les écrans LED. La distribution est rackable 16 A (CE16A) ou 32 A (CE32A). On a pu voir la généralisation de la gamme Cpot de distribution de terre ultra résistante permettant un raccord simplifié des structures de scène. À noter, deux gammes de câbles Powercon True1 avec connecteur respectant la norme IEC 60320-1. L’une thermomoulée est fabriquée en Chine, tandis que l’autre sur presse-étoupe est assemblée en Europe. Disponible avec des presse-étoupes pour du 3×2,5² de diamètre compris entre 10 et 16 mm.