La série EPS est basée sur l’expérience acquise avec les bien connues PS. Cette ligne épurée permet de rendre les solutions PS Nexo accessibles au plus grand nombre. On retrouve sur les trois modèles 6, 8 et 10’’ le guide d’onde pivotant, le classement IP54 et l’association possible avec les subs de 12 ou 15’’. La série se personnalise au RAL de votre choix.