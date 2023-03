ISE2023 NextTruss

Outre des accessoires pour ses moteurs StageLIFT (sacs de chaîne et couvertures anti-pluie), NextTruss présente son modèle de Pré-Rigged Truss, le NSPR36. Sa particularité est de disposer de chariots pliables, permettant d’être stockés plus facilement, mais capables également de supporter la structure une fois pliés, pour un stockage et un transport à vide plus efficace.

Deux nouveaux boîtiers de contrôle des moteurs NSL sont également proposés, les NSL-HC08 et NSL-HC04 permettant de piloter respectivement quatre et huit moteurs. La particularité du système est de proposer une inversion de phase automatique, et de permettre la connexion à d’autres télécommandes, pour un pilotage simultané de jusqu’à 196 moteurs.