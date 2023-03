ISE2023 Novastar

Novastar accélère la cadence en 2023, notamment avec sa série Coex, des processeurs vidéo basés sur une architecture réseau 5 Gbps.

Le CX40 Pro permet de gérer jusqu’à neuf millions de pixels sur six ports 5 Gbps et un port fibre 40 Gbps, pour une résolution entrante de 4 096 x 2 160. Il dispose en entrée de deux HDMI, un Displayport et de deux 12G-SDI.

Le CX80 Pro traite jusqu’à 41,6 millions de pixels avec, en sortie, seize ports 5 Gbps et quatre ports 20 Gbps QSFP+, pour une résolution de 7 680 x 4 320 @ 30 Hz, ou 4 x

4 096 x 2 160 @ 60 Hz, avec en entrée soit quatre HDMI 2.0 et quatre SDI 12G, soit un HDMI 2.1 et un Displayport 1.4.