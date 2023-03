Il était possible de se familiariser avec le flux de travail du TiMax2 SoundHub et d’apprécier les améliorations des performances du TiMax TrackerD4. Actuellement en bêta test, ce plug-in permet le contrôle intégré de l’éclairage dans le système de suivi de scène TiMax TrackerD4 par la transmission d’informations DMX en réseau ArtNet et sACN.